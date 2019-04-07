Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Кристиана Нобоа и заявил, что Ракицкому тренироваться помогает жена.

По словам Семака, Нобоа не готов играть — после поездки в сборную ему было сложно адаптироваться из-за разницы часовых поясов. Но тренер отметил, что в команде на него рассчитывают.

«Что касается штрафных Ракицкого, то у Ярослава есть и талант, и трудолюбие. Кто помогает? Его супруга — и тренироваться, и готовиться. Он серьёзно разнообразил атакующую игру команды — за счёт штрафных и за счёт атакующих действий», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».