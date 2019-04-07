Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Галицкий рассказал, почему с Мамаевым хотят разорвать контракт

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий объяснил позицию клуба по расторжению контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. С 11 октября 2018 года футболист находится в СИЗО-2 «Бутырка», поскольку является обвиняемым по делу о двух драках в центре Москвы.

«Уфа» впервые победила в РПЛ после смены тренера

Футбольный клуб «Уфа» одержал победу в матче 22 тура чемпионата России против «Ростова». Матч прошел в республике Башкортостан и завершился со счетом 1:0.

Вылегжанин стал чемпионом России в классическом марафоне

Российский лыжник Максим Вылегжанин одержал победу в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам. Турнир проходит в Архангельской области, в деревне Кононовская.

«Зенит» не смог второй раз в сезоне обыграть ЦСКА

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» на выезде уступил московскому ЦСКА со счетом 73:83 (14:16, 14:26, 22:24, 23:17).

СКА сравнял счет в серии с ЦСКА, командам предстоит 7-й матч

В шестом матче финальной серии Западной конференции петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2.

«Витесс» Слуцкого и ПСВ забили шесть голов на двоих

В матче 29-го тура чемпионата Голландии арнемский «Витесс» дома сыграл результативную ничью с ПСВ из Эйндховена со счетом 3:3.

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью, отрыв петербуржцев от 2-го места сократился

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.