Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о поражении своей команды от СКА (2:3).

По словам Никитина, матч получился тяжёлым, обе команды показали хороший хоккей, а ЦСКА где-то не дотерпел. По мнению Никитина, справедливо, что всё будет решаться в седьмой игре.

«В чём отличие этого матча от предыдущего? Там три забили, тут три пропустили. По игре разбирать не готов», — сказал Никитин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в шестом матче финальной серии Западной конференции петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2.

В составе петербургских армейцев дубль оформил Наиль Якупов, который отличился на 16-й минуте матча, а позже — на 23-й минуте. Еще одну шайбу забросил на 46-й минуте Никита Гусев в большинстве.

У московских армейцев дубль оформил Мэтт Робинсон, который сделал это за три минуты: на 34-й и 17-й минутах.

Отметим, после шести матчей в серии между армейскими коллективами ничья — 3-3.