Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков поделился мнением о серии между петербургскими и московскими армейцами.

По словам Быкова, главным фактором этой серии стала психологическая составляющая, а также проведенная СКА работа и анализ прошедших игр. Специалист заметил, что ЦСКА шесть раз подряд победил петербуржцев в этом сезоне, в какой-то момент недооценив соперника.

Быков считает, что физически команды находятся в равных условиях, показывают плотную игру, но на данный момент психологический фактор играет решающую роль в серии, причем для обеих команд.

«Сложно сказать, кто подходит к последней игре в более выгодном положении, обе команды понимают, что цена ошибки, цена голевого момента возрастают в разы — у кого больше хладнокровия и сильнее нервы, те и выйдут победителями из этой серии», — сказал Быков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в шестом матче финальной серии Западной конференции петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2.

В составе петербургских армейцев дубль оформил Наиль Якупов, который отличился на 16-й минуте матча, а позже — на 23-й минуте. Еще одну шайбу забросил на 46-й минуте Никита Гусев в большинстве.

У московских армейцев дубль оформил Мэтт Робинсон, который сделал это за три минуты: на 34-й и 17-й минутах.

Отметим, после шести матчей в серии между армейскими коллективами ничья — 3-3.