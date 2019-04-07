В матче 31-го тура чемпионата Испании «Севилья» в гостях одержала победу над «Вальядолидом» со счетом 2:0.

В составе победившей команды по голу забили Роке Меса с передачи Эвера Банеги на 84-й минуте и Мунир Эль-Хаддади с передачи Бриана Жила на 92-й минуте.

После 31 встречи андалусийцы занимают пятое место в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в активе 49 очков. «Вальядолид» с 30 баллами располагается на третьем с конца, 18-м, месте в таблице Примеры.

Отметим, на первой строчке Ла Лиги идет каталонская «Барселона», которая ранее обыграла мадридский «Атлетико» и набрала 73 очка.

Следующий матч «Севилья» проведет 13 апреля дома против соседей из «Бетиса». «Вальядолид» одним днем позже примет «Хетафе».