Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче против московского «Локомотива» (1:1).

По словам Медведева, ничья не устроила ни одну из команд, хотя, если считать по острым моментам, то у «Зенита» было больше шансов на победу, но эти моменты не были использованы. Медведев считает, что эта ничья сохранила интригу, «Локомотив» остается в чемпионской гонке.

«Думаю, оставшиеся восемь туров принесут нам острые и интересные матчи, подарят нам тот футбол, которого мы ждем от наших команд», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».