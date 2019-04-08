Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер продала ложе своей винтовки на благотворительном аукционе United Charity за 5 771 евро.

Об этом сообщает Biathlon-News. По информации источника, доходы от аукциона пойдут на программы по болезням сердца.

Покупатель ложе рассказал, что повесит ложе в фойе офиса своей компании. По его мнению, Дальмайер – настоящая топ-спортсменка, и он восхищается её страстью к спорту и естественностью.

Отметим, с этим ложе Дальмайер семь раз выиграла чемпионат мира и завоевала две золотые медали на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

В нынешнем сезоне Дальмайер пропустила несколько этапов Кубка мира. Однако она сумела занять 12-е место в общем зачёте. На чемпионате мира-2019 немка завоевала две бронзовые медали.

Ранее Дальмайер сообщила, что примет решение о завершении карьеры в течение ближайших месяцев.