Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о новой традиции целовать Ярослава Ракицкого в лысину перед пробитием штрафного удара.

По словам Оздоева, это такая маленькая традиция. Игрок отметил, что всегда уверен в мастерстве Ракицкого, как и вся команда, потому что это игрок, который способен решить такой момент.

Оздоев, слова которого приводит официальный сайт «Зенита», добавил, что его уже два раза можно считать соавтором голов Ракицкого.

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».