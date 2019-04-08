10-летняя фигуристка Вероника Жилина прошла отборочный этап шоу на Первом канале «Ледниковый период. Дети». Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе в школе Самбо-70. Показав технически непростое выступление, Жилина выбрала себе в наставники Илью Авербуха.

Выпуск вышел в эфир вчера, 7 апреля. Выступление Жилиной закрывало отборочную программу второго соревновательного дня. Во время своей программы под песню Sia «Chandelier» Жилина исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, а также двойной аксель.

Также к команде Ильи Авербуха в этом выпуске присоединились Дмитрий Кашаев, а также пара Арина Панфилова и Дмитрий Щербаков.

Под руководство Татьяны Навки попали одиночники Глеб Ковтун, Лев Лазарев, Софья Важнова, к ним присоединилась танцевальная пара Мария Сорокина/Арсений Антропов.

В команде Романа Костомарова стало на две танцевальные пары больше: к наставнику присоединились Дарья Дрожжина и Ярослав Черняев, а также Софья Шипилова и Матвей Лысов.