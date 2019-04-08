Мужская сборная Швеции стала чемпионом мира по керлингу на турнире в канадском Летбридже. В финальном матче шведам удалось победить сборную Канады, хозяйку турнира.

Сборная Швеции во второй раз подряд взяла титул на чемпионате мира, в общей сложности керлингисты этой сборной выигрывали мундиаль девять раз. Канадцы, соперники шведов в финале, до этого 36 раз выигрывали мировое первенство по керлингу.

Финальный матч завершился со счетом 7:2. Решающие очки Швеция набрала в заключительных двух эндах — восьмом и девятом, обеспечив себе победу.

Сборная России заняла на турнире 9-е место, одержав 4 победы и проиграв 8 раз. Одолеть на круговом турнире россияне во главе со скипом Сергеем Глуховым смогли Южную Корею, Китай, Норвегию и Нидерланды.

Чемпионат мира по керлингу проходил с 30 марта по 7 апреля.