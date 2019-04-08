Российский тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий прокомментировал матч своей команды с ПСВ в чемпионате Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 3:3. Слова специалиста приводит голландский портал NOS.nl.

Слуцкий заявил, что «Витесс» был очень близок к победе и что он гордится своей командой. «Я думаю, „Аякс“ должен сказать спасибо „Витессу». Жду ли я цветов? Может быть, корзину», — сказал главный тренер, добавив что предпочитает красные розы.

Также Леонид Слуцкий прокомментировал действия главного арбитра Сердара Гёзебююка в матче: «У нас были хорошие шансы на победу, но мы бились также и с арбитром. Очень сложно, когда судья играет против тебя». Также российский специалист добавил, что это происходит не впервые, поэтому клуб сделает прошение о том, чтобы Гёзебююка больше не назначали на матчи «Витесса».

Команда Слуцкого сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие, набрав за 29 матчей 43 очка. Последние три матча «Витесс» сыграл вничью.