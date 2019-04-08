Российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков поделился мнением о нынешнем лидере сборной России по лыжным гонкам Александре Большунове.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Легков заявил, что Большунов — идол для него. «Я не знаю, как он тренируется, но у меня в голове такая картина сложилась – он работает на тренировках с утра до вечера и думает только об этом», — сказал лыжник, добавив, что сам много работал, когда соревновался на Кубке мира. «Он, кажется, делает это в двойном по сравнению со мной объеме. К тому же он настоящий универсал», — уточнил Легков.

Напомним, в минувшем сезоне Александр Большунов завоевал четыре серебряных медали на чемпионате мира по лыжным гонкам — в спринтерских и дистанционных дисциплинах, стал вторым в общем зачете Кубка мира и завоевал «Малый хрустальный глобус» по итогам дистанционных гонок.