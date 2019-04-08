Российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет первый бой после освобождения из тюрьмы 15 апреля. Точную дату сообщает агентство ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.

В понедельник, 15 апреля, Вячеслав Дацик встретится с блогером Артемом Тарасовым. Поединок будет закрытым, а оба бойца получат гонорар за участие. Разница в весе между Дациком и Тарасовым составляет около 70 килограмм, Дацик тяжелее.

Артем Тарасов — боец ММА и ютуб-блогер, на его канале собралось уже более 800 тысяч подписчиков. Он провел за карьеру пять боев и ни разу не проиграл. Дацик за карьеру в смешанных единоборствах имеет в активе пять побед из двенадцати боев.

В феврале Вячеслав Дацик вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за нападение на публичный дом.