После матча «Зенита» с «Локомотивом» стало ясно, что петербургский клуб упустит чемпионство — первое место займет кто угодно, но не команда Семака.

Вторую игру подряд «Зениту» откровенно везет, у Ракицкого залетают штрафные, а соперник не реализовывает моменты. Смешно смотреть, как защита «Зенита» позволяет Эдеру хозяйничать в штрафной. То, как петербуржцы не воспользовались несколькими грубыми ошибками соперника – отдельная история.

Стало понятно, что на Дзюбу все-таки давит его безголевая серия. Да, он забил за сборную, но, во-первых, это все же не матч «Зенита», во-вторых, соперником был Казахстан, и в-третьих, гол Артем, прямо скажем, заковырял. Дзюба явно хотел отличиться за «Зенит». Когда он и Азмун при счете 1:0 вышли 2 в 2, капитан «Зенита» не стал отдавать стопроцентно голевую передачу на иранца, а пошел в обводку и пробил. Естественно, неудачно. Нервозность Дзюбы передается всей команде и так будет и в дальнейшем.

В данный момент очевидно, что все три команды, которые идут следом за «Зенитом» в таблице, показывают более зрелую и похожую на чемпионскую игру, чем петербуржцы. По отдельности игроки сине-бело-голубых смотрятся здорово, но каждая победа «Зенита» выглядит выстраданной. Несмотря на все недомолвки в «Краснодаре» и молодость ЦСКА, эти команды выглядят куда организованнее. «Локомотив» дал слабину в игре с «Зенитом», однако последний свой официальный матч команда Семина проигрывала в декабре немецкому «Шальке».

Отрыв «Зенита» от второго места уменьшился до четырех очков, а идущий четвертым «Локомотив» отстает всего на шесть. Это совсем не тот гандикап, при котором можно заранее записывать в чемпионы, тем более «Зениту» еще предстоят матчи с «Краснодаром» и ЦСКА. И не стоит забывать, что петербуржцы вполне могут потерять очки, например, с обескровленным и злым «Анжи», крепким «Ростовом» или борющимся за выживание «Динамо».

В то же время «Локомотиву» из конкурентов осталось сыграть только с ЦСКА. У «Краснодара» и ЦСКА тоже две встречи с прямыми конкурентами, но команды выглядят куда стабильнее. «Краснодар» в полноги громит «Анжи» и с трудом, но обыгрывает «Крылья», армейцы, хоть и упустили победу над «Уфой», уверенно разобрались со «Спартаком». Чтобы остаться на первом месте, «Зениту» нужно выигрывать все матчи.