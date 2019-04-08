Тренер российского бойца Александра Волкова, выступающего в смешанных единоборствах, Тарас Кияшко прокомментировал информацию о том, что его подопечный снялся с турнира из-за проваленного допинг-теста. Слова тренера цитирует портал Sport24.

Кияшко заявил, что его расстроила растиражированная по сети информация о проваленном допинг-тесте. «Мы не могли как-то высказываться по этому поводу до официального заявления UFC. А у нас же народ весёлый. Всё, что на заборе написано, будут выкладывать в эфир», — сказал тренер.

Наставник Волкова поделился мнением, что если бы была какая-то жуткая информация, об этом стало известно сразу: «К сожалению, в нашей стране не умеют болеть за своих. Сегодня ты герой, представляешь Россию, но стоит тебе проиграть, сделать какую-то оплошность, не выйти на бой по какой-либо причине, ты будешь хуже врага». В итоге, Кияшко сделал вывод, что работа журналистов — «хайпануть, скандал поймать».

Напомним, Александр Волков снялся с боя на турнире UFC в Петербурге из-за травмы.