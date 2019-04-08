Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал прошедший матч в рамках 22 тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом». Слова футболиста приводит издание «Советский спорт».

Иванович заявил, что это был очень тяжелый матч для «Зенита». » Сегодня мы показали хороший уровень. Надо продолжать. У нас впереди еще восемь матчей. Мы будем стараться. Чемпионат тяжелый и каждая игра может быть решающая», — сказал капитан «сине-бело-голубых».

Также сербский защитник поделился мнением о мастерстве автора гола со штрафного удара Ярослава Ракицкого. По словам Ивановича, игрок не часто тренирует штрафные, а сохраняет их для игры. » У него очень хороший поставленный удар. Слава богу, что у Ракицкого получилось в последних двух матчах. Не будем его трогать. Как говорят футболисты, он нашел свою ногу», — заявил Иванович, выразив надежду, что украинский защитник будет забивать и дальше.

Напомним, «Локомотив» и «Зенит» вчера, 7 апреля, сыграли вничью со счетом 1:1. Преимущество «Зенита» над вторым местом сократилось до 4 очков.