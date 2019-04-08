Два российских хоккеиста, выступающих в Континентальной хоккейной лиге, привлекли к себе внимание руководства «Нью-Йорк Рэйнджерс» из НХЛ. Об этом в своем «Твиттере» сообщил американский хоккейный журналист Дэн Розен.

«Рэйнджерс» обратили внимание на вратаря петербургского СКА Игоря Шестеркина и форварда челябинского «Трактора» Виталия Кравцова. По информации Розена, клуб хочет совершить переход игроков до старта следующего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ — это желание генерального менеджера «Нью-Йорк Рэйнджерс» Джеффа Гортона.

В текущем сезоне Игорь Шестеркин сыграл за СКА 28 матчей в чемпионате КХЛ, процент отраженных бросков составляет 95,3%. В плей-офф этот показатель снизился до 90,3%. Виталий Кравцов провел за «Трактор» 50 матчей в регулярной части сезона и 4 — в плей-офф, в активе форварда 23 очка.