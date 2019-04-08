6 апреля в Выборгском районе состоялись соревнования по лазертагу в рамках физкультурного мероприятия «Фестиваль подросткового спорта».

Участие в соревнованиях приняли юноши и девушки – воспитанники СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 3» и «Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».

В начале мероприятия все ребята познакомились, пообщались и разделились на три равные по силам команды, придумав себе необычные и интересные названия: «Лидеры», «Ниндзяго» и «Рейнджеры». Внимательно выслушав инструктаж по технике безопасности, команды утвердили кандидатуры своих капитанов и приступили к захватывающей игре в лазертаг. Задачей каждой из команд было стойко оборонять свои «базы» и активно стремиться поразить как можно больше «баз» противника.

В командном первенстве I место заняла команда «Ниндзяго», II место – команда «Лидеры» и III место – команда «Рейнджеры».