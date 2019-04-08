Английский полузащитник «Труро Сити» Майкл Эрв около трех часов дожидался скорую помощь, после того как получил травму в матче шестого английского дивизиона — Южной национальной лиги. Информацию об инциденте сообщает BBC.

В матче против клуба «Конкорд» Эрв травмировал плечо из-за плохого приземления на поле. Врачи команд пытались оказать игроку медицинскую помощь, однако не представлялось возможным даже унести игрока с поля из-за сильнейшего болевого синдрома. Матч остановили, а игроку вызвали скорую помощь. К тому моменту «Конкорд» обыгрывал «Труро Сити» со счетом 1:0.

Машина с медиками приехала только через 2 часа 40 минут, как сообщила служба скорой помощи, бригада выехала на вызов в рамках расчетного времени. Расстояние от госпиталя до стадиона «Труро Сити» не превышает трех километров.