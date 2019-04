6 апреля на искусственном газоне спорткомплекса СШОР Кировского района состоялся междугородний турнир по регби-7, посвящённый памяти Александра Захарова.

В турнире приняло участие 8 команд, в том числе 6 команд представляли Санкт-Петербург, а также «Флагман»/Ярославль и МИЭТ/Москва.

Перед началом турнира все команды построились и отдали дань памяти трагически погибшему игроку «Нарвской заставы» и УМВД Александру Морозову.

Затем, согласно регламенту, все команды были распределены на 2 группы по 4 команды в каждой и провели игры в своих группах по круговой системе. После все команды провели стыковочные игры, которые и определили результаты соревнований:

7-8 место — «Приморец» vs «Флагман» 36:5

5-6 место — МИЭТ — vs «Шторм» 26:19

3-4 место — СШОР Кировского района vs Академия Лесгафта 45:7

1-2 место — «Нарвская застава» vs «УМВД — Барс» 49:5.