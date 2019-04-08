Главный тренер французского футбольного клуба «ПСЖ» Томас Тухель пока неудовлетворен выступлениями новичка клуба аргентинца Леандро Паредеса. Об этом пишут французские СМИ.

Как сообщает издание L’Equipe, немецкий тренер считает, что Паредес ещё не адаптировался в новом для себя чемпионате — Лиге-1, и игра в Российской Премьер-лиге за «Зенит» на это повлияла.

В текущем сезоне Леандро Паредес провел за «ПСЖ» восемь матчей в чемпионате Франции по футболу, голов и передач на счету аргентинского полузащитника пока нет, зато есть одна желтая карточка. В парижскую команду Паредес перебрался в зимнее трансферное окно из санкт-петербургского «Зенита».

В Лиге-1 «ПСЖ» продолжает лидировать, в активе подопечных Тухеля сейчас 81 очко после 30 туров.