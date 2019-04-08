В 22-м туре Российской премьер-лиги состоялось много интересных матчей, которые удивили своим результатом. Nevasport рассказывает о ключевых событиях тура.

Дерби тура – «Спартак» — ЦСКА 0:2

На «Открытие Арене» состоялся один из главных матчей года. Пытаться предугадать его исход было бесполезно, эксперты в прогнозах расходились. Но в итоге все закончилось победой армейцев. Дубль оформил исландец Арнор Сигурдссон, который стал важным игроком ЦСКА. Армейцам несколько раз повезло, «Спартак» не использовал стопроцентные моменты. Зато это удалось сделать Сигурдссону, который показал себя настоящим бомбардиром и помог своей команде продолжить гонку за «Зенитом».

Везение тура – «Локомотив» — «Зенит» 1:1

Везло в этом матче обеим командам. «Зенит» открыл счет после удара Ракицкого со штрафного, который предварял поцелуй от Оздоева в лысину. Магомед делает так уже второй матч подряд – и два раза Ракицкий забивает. Железнодорожники свой гол забили тоже не без удачи: Игнатьев пытался сделать передачу, но мяч попал в Дриусси и отскочил в ворота, а дезориентированный Лунев ничего не смог с этим поделать.

Рекорд тура – «Урал» — «Енисей» 3:2

Угадайте, кто вернулся? Да это же Павел Погребняк порадовал весь футбольный мир голом и результативной передачей! Причем не за год, а за один матч! Видимо, так на нападающего подействовали беседы в КДК и наказания за расистские высказывания, что теперь он решил вспомнить, что умеет забивать. В последний раз Павел отличался год назад, 8 апреля 2018 года за «Тосно». А еще он повторил рекорд Гогниева по числу клубов, за которые забивал в чемпионатах России.

Победа тура – «Уфа» — «Ростов» 1:0

Приход Вадима Евсеева на пост главного тренера точно дал заряд «Уфе». Как еще объяснить четыре очка в двух первых матчах с новым наставником? Причем соперниками «Уфы» были не «Енисей» и «Анжи», а ЦСКА и «Ростов». Непонятно, будет ли так и дальше, но вполне возможно, что в лице Евсеева башкирский клуб получил нового Семака.

Пенальти тура – «Краснодар» — «Крылья Советов» 1:0

Матч между командами из Краснодара и Самары в целом был равным: и те, и другие создавали опасные моменты. На 70-й минуте защитник южан Сергей Петров получил вторую желтую карточку за грубый подкат, и его команда осталась вдесятером. Это не сломило краснодарцев – на последней минуте матча Урош Спаич заработал пенальти, который реализовал Виктор Классон. 1:0 – не самая логичная победа «Краснодара».