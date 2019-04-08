Российский лыжник, олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков рассказал о планах по поводу открытия своей лыжной академии. Слова спортсмена прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

Пока Крюков хочет проводить больше времени с родными: с женой и двумя детьми: «Меня уже не заманишь медалью». Мотивация постепенно покидает Крюкова: «Вспоминаю себя раньше, какая у меня была мотивация, всем доказать и просто рваться в бой, то сейчас такого нет. Последний год был трудным». Лыжник также отметил, что последнее время провел в раздумьях, чем заниматься дальше.

Олимпийский чемпион заявил, что хочет открыть собственную академию: «Хочется выстроить правильную систему подготовки детей и взрослых и показать им всю систему изнутри. Они нуждаются в том, чтобы им показали всю программу».

Напомним, Никита Крюков выиграл личный спринт классикой на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, также лыжник является трехкратным чемпионом мира.