Российский тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий прокомментировал действия главного арбитра матча с «ПСВ» в рамках чемпионата Нидерландов по футболу. Напомним, матч завершился со счетом 3:3, по ходу встречи гости из Эйндховена трижды отыгрывались.

Игру судил специалист Сердар Гёзюбююк, он назначил в ворота команды Слуцкого два одиннадцатиметровых удара, а также удалил защитника «Витесса» ван дер Верффа в концовке встречи.

На пресс-конференции Леонид Слуцкий обратился к журналистам: «Пожалуйста, защитите нас от Гёзюбююка, потому что он для меня худший судья в мире. Или, может быть, у него есть личная неприязнь ко мне». Наставник «Витесса» сделал предположение, что этот арбитр не любит толстых или лысых людей.

Сейчас «Витесс» занимает седьмое место в таблице розыгрыша Эредивизие, команда Слуцкого набрала 43 очка. Последние три встречи завершились для «Витесса» ничьей.