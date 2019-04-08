Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Instagram опубликовал видео, где подпевает песням за рулем автомобиля.

На видео в Instagram Роналду, его старший сын Криштиану и подруга Джорджина Родригес подпевают зарубежным исполнителям.

Ранее сообщалось, что девушка Криштиану Роналду Джоржина вновь ожидает ребенка.

Подруга португальца болела за Роналду в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Сербии, где легендарный игрок получил травму бедра. Наблюдавшие за Джоржиной обратили внимание на платье Родригес — там был виден растущий живот девушки.

Напомним, Родригес и Роналду имеют дочь Алану, которая родилась в ноябре 2017 года. Также у португальского форварда есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-старший и двойняшки Матео и Ева.