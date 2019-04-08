Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, что его будущий соперник Артем Тарасов предлагал ему деньги за поражение в их поединке.

По словам Дацика, изначально этот бой ему вообще не нужен был, но Тарасов сам его вызвал, а теперь начинает увиливать и менять правила.

«Уже теперь локти нельзя, ты хочешь раунды по 5 минут. В прямом эфире у «Хача» договорились, что деремся три раунда по 10 минут, по правилам Панкратиона, где разрешено бить ногами, руками, локтями. Не надо соскакивать и придумывать разные версии», — заявил Дацик.

Он отметил, что Тарасов предложил ему за поражение 500 тысяч и добавил, что к этому числу нужно прибавить ноль, чтобы был предмет для разговора.

«Если у тебя нет денег или твой папа не выделил их на пиар, то, извини. Я готов поставить на себя в тотализаторе», — сказал Дацик, слова которого приводит YouTube-канале True Gym.

Ранее сообщалось, что 16 апреля Вячеслав Дацик встретится с блогером Артемом Тарасовым. Поединок будет закрытым, а оба бойца получат гонорар за участие. Разница в весе между Дациком и Тарасовым составляет около 70 килограмм, Дацик тяжелее.

Артем Тарасов — боец ММА и ютуб-блогер, на его канале собралось уже более 800 тысяч подписчиков. Он провел за карьеру пять боев и ни разу не проиграл. Дацик за карьеру в смешанных единоборствах имеет в активе пять побед из двенадцати боев.

В феврале Вячеслав Дацик вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за нападение на публичный дом.