В российской сборной по лыжным гонкам в межсезонье произойдут некоторые тренерские перестановки: двое лыжниц пополнят группу специалиста Маркуса Крамера. В сезоне-2019/20 подготовку у Крамера будут проходить Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Информацию об этом сообщает Чемпионат.com.

Прошедший сезон Анастасия Седова провела на самоподготовке: она работала со своим отцом Николаем Седовым. Под руководством Маркуса Крамера Седова бегала старты в сезонах 2016/17 и 2017/18, однако сотрудничество прекратилось по причине отсутствия прогресса.

Анна Нечаевская в минувшем сезоне готовилась к гонкам под руководством Егора Сорина.

Обе лыжницы являются обладательницами бронзовой награды Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 2018 года: тогда наша сборная заняла третье место в эстафете. Бронзовый триумф удалось повторить через год на чемпионате мира в Зеефельде.

Окончательные составы подгрупп в сборной России будут утверждены на заседании президиума ФЛГР 25 апреля.