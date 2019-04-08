Чемпион Олимпийских игр в Ванкувере лыжник Никита Крюков принял решение о завершении выступлений за сборную России и завершении карьеры в целом. Об этом он объявил на пресс-конференции по случаю своего ухода.

Крюков заявил: «Официально хочу заявить о том, что я ухожу из большого спорта. Решение взвешенное, обдуманное. У меня был год, чтоб принять его». После этого он поблагодарил своего тренера Юрия Каминского за то, что тот влюбил спортсмена в лыжные гонки.

Свою карьеру Крюков назвал насыщенной, а лыжные гонки — лучшим видом спорта. «Если думаете, куда отдавать своих детей, отдавайте в лыжи», — заявил спортсмен, добавив, что собирается открыть лыжную академию имени Никиты Крюкова. «Пока проект частный. Но, если получится получить государственную поддержку, это будет очень круто», — добавил лыжник.

На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Никита Крюков выиграл личный спринт классикой, спустя четыре года в Сочи завоевал серебряную награду в командном спринте с Максимом Вылегжаниным.