Более 40 тяжелоатлетов не допустили до участия в чемпионате Европы из-за проблем с системой ADAMS. Об этом сообщает портал Inside the Games.

По сообщениям СМИ, пострадал в общей сложности 41 спортсмен из 18 стран-участниц: они неправильно ввели данные в свои профили, а некоторые тяжелоатлеты вообще не смогли войти в систему. Как сообщила Международная федерация тяжелой атлетики, на технические проблемы системы ADAMS жалобы не принимают, а в случае повторных нарушений заполнения профилей системы спортсменов могут недопустить до Олимпийских игр.

Ранее из-за проблем с системой ADAMS пострадала российская биатлонистка Маргарита Васильева. Она пропустила три допинг-теста, поскольку не смогла правильно заполнить данные, теперь спортсменку ждет наказание от IBU.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Батуми с 6 по 13 апреля.