Уже в этот вторник, 9 апреля, стартуют четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.

Первыми борьбу за кубок начнут четыре команды: «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Порту», а в Лондоне состоится чисто английский четвертьфинал — «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити». Мерсисайдцы уже играли с лиссабонским клубом в плей-офф Лиги чемпионов. Было это год назад в 1/8 финала, и тогда команда Юргена Клоппа разгромила португальцев со счетом 5:0 в первом матче, а вторая встреча завершилась безголевой ничьей. «Тоттенхэм» впервые пробрался по турнирной сетке Лиги чемпионов так далеко. Что касается «Манчестер Сити», кто команда Пепа Гвардиолы уже выступала в полуфинале, но еще никогда не выходила в финал.

Ответные встречи между «Ливерпулем» и «Порту», а также «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоятся 17 апреля.

В среду пройдут два других матча, «Аякс» примет «Ювентус», а «Барселона» приедет на «Олд Траффорд» к «Манчестер Юнайтед». Клуб из Амстердама удивил всю Европу, когда выбил «Реал» в 1/8 финала турнира. Теперь Хаким Зиеш, Деян Тадич и другие наверняка захотят повторить это с итальянским клубом, однако будет намного сложнее, ведь «Аяксу» предстоит играть против команды, в составе которой есть Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» не без везения вышел в четвертьфинал, в сумме забитых и пропущенных мячей пройдя «Пари Сен Жермен». Во второй игре манкунианцы выглядели сильнее парижан, но «Барселона» вряд ли так просто упустит преимущество в два мяча. Сами каталонцы не без труда прошли французский «Лион». Сложности возникли в первом матче, а во втором сине-гранатовые расставили все по местам.

Ответные встречи команды состоятся 16 апреля.