Британский автогонщик Ландо Норрис признался, что в этом сезоне он не будет употреблять алкоголь, поскольку хочет, чтобы его дебют в «Формуле-1» удался. Слова спортсмена приводит портал Auto Motor und Sport.

Норрис заявил, что алкоголя на вечеринке в Бахрейне не было: «Мы отпраздновали после гонки в Бахрейне, но алкоголя не было. В этом году хочу обходиться без него». Гонщик считает, что должен использовать шанс проявить себя в «Формуле-1», поэтому он не собирается делать глупостей и ставить карьеру из-за чего-то под угрозу. «Мы довольны первыми двумя гонками, но предстоит много работы, чтобы оставаться в лидерах середины пелотона», — заключил Норрис.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Норрис занял шестое место и набрал первые очки в чемпионате «Формулы-1».