Президент Антидопингового агентства Норвегии Торхильд Видвей предложила создать в стране допинговую полицию.

Ее инициатива связана с допинговым скандалом, который произошел на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.

По словам Видвей, слова которой приводит Dagbladet, Норвегии нужно создать полицейское отделение, которое займется антидопинговой работой. Она отметила, что ее потрясли кадры из Зеефельда, и в Норвегии не смогли в полной мере насладиться невероятными результатами спортсменов.

Отмечается, что в управлении полиции Норвегии видят эти задачи выполнимыми и при нынешнем формате работы полиции.

Напомним, Австрийская федеральная криминальная полиция проводила рейд в Зеефельде на предмет употребления допинга участниками чемпионата мира по лыжным видам спорта. В ходе рейда полиции по подозрению в применении кровяного допинга были задержаны спортсмены из Австрии, Эстонии и Казахстана.