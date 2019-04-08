В Ленинградской области строят волейбольный центр, который станет крупнейшим в Северо-Западном регионе. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Как заявил губернатор, площадка планируется вместимостью около трех тысяч человек. Центр станет базой для соревнований разного уровня. По словам Дрозденко, сейчас на стройке ведутся работы по монтажу различных систем: водоснабжение, вентиляция, канализация. Устройство трибун, металлокаркаса и перекрытий уже завершено.

Рядом с волейбольным центром будет располагаться парковка на 158 мест. В общей сложности на строительство комплекса уйдет около 880 миллионов рублей, средства взяты из бюджета Ленинградской области.

О сроках завершения строительных работ пока ничего неизвестно.