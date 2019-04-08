В Польше во время боксерского поединка соперники отправили друг друга в нокдаун в общей сумме десять раз.

Бой между Робертом Талареком и Патриком Шиманским прошел 6 апреля. Поединок продлился пять раундов и вместил десять нокдаунов.

В первом раунде Таларек четырежды оказывался в нокдауне, и один раз упасть пришлось Шиманскому. В третьем и четвёртом раундах Таларек ещё дважды отправил соперника в нокдаун. В пятом раунде Шиманский снова оказался на настиле, после чего победа была засчитана Талареку. Он победил с помощью технического нокдауна.

Примечательно, что Таларек и Шиманский каждый раз поднимались, продолжая бой, несмотря на мощные удары. Портал Bloody Elbow назвал этот поединок «самым диким боем 2019 года».