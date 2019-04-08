Бывший чемпион мира по боксу и боец промоушена Bare Knuckle FC Поли Малиньяджи поделился мнением о своем будущем оппоненте Артёме Лобове.

По словам Малиньяджи, он видел бой Лобова в Bare Knuckle, и это было ужасно. Боксер считает, что Лобов вынослив, и у него достаточно крепкий подбородок.

«Но насколько точным он будет в поединке с настоящим боксёром? Я же буду точен. Буду использовать его лицо как мишень для игры в дартс», — заявил Малиньяджи.

Он добавил, что вопрос даже не в том, кто победит, ведь боксер считает, что его победа не подлежит сомнению.

«Вопрос в том, как сильно я смогу его травмировать. Если он не получит травму, которая останется с ним навсегда, то я не буду считать это своей победой», — сказал Малиньяджи, слова которого приводит MMAFighting.

Напомним, российский боец Артем Лобов, представляющий Ирландию, дебютировал с победы над американцем Джейсоном Найтом. Лобов победил единогласным решением судей.

Ранее у Поли Малиньяджи и Лобова возникла стычка. Российский боец получил пощёчину от боксера, инцидент произошёл на медиа-дне. Бойцы общались между собой на повышенных тонах, в результате чего Малиньяджи ударил Лобова по лицу. После этого возникла потасовка, которую быстро пресекли. После стычки Малиньяджи пообещал, что разберется с россиянином в июне.