Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что защита игрока подала апелляцию на решение суда продлить заключение игрока до сентября.

По словам Бушманова, излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения он считает необоснованным и несправедливым.

«Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую организацию мер процессуального пресечения и исключения случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле», — сказал Бушманов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.