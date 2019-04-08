Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter намекнул на возможный переход в рестлинг.

Ирландец поздравил свою соотечественницу Бекки Линч, которая стала чемпионкой организации WWE.

«Поздравляю ирландку Бекки Линч, ставшую первой чемпионкой WWE! Вау! Какой поединок выдали эти девушки! Ронда Раузи невероятна на ринге! Стефани МакМахон, ты права, я бы никогда не смог сделать то, что творят эти атлеты на ринге. Или я мог бы…» — написал Макгрегор в Twitter.

Ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА, но через девять дней заявил, что вернется в октагон.

Напомним, после боя Макгрегора и Хабиба за чемпионский пояс UFC произошла потасовка, после которой оба бойца были дисквалифицированы на долгий срок. Дисквалификация Хабиба истекает в июле нынешнего года, дисквалификация Конора уже истекла.

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