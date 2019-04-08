Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что финансовую поддержку клубу может оказать «Газпром».

Ранее в телеграм-канале Baza появилась новость, что долги «Анжи» составляют уже 250 миллионов рублей. Из-за этого махачкалинский клуб не сможет пройти лицензирование РПЛ или ФНЛ. Также стало известно, что руководство «Анжи» ведет переговоры с «Газпромом» о спасении команды.

По словам Кадиева, это все правда, нет никакого вымысла, сейчас в клубе пытаются решить этот вопрос. Кадиев подтвердил, что ведутся переговоры с «Газпромом», и генеральный директор клуба общается с представителями.

Он отметил, что «Анжи» обратился в виде помощи, и, если в «Газпроме» помогут, то им будут очень благодарны.

«Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги — 50 на 50, но мы будем бороться», — сказал Кадиев, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что клуб из Махачкалы и одна из букмекерских контор заключили партнерское соглашение.

Отметим, после 22 матчей «Анжи» идет на 15-м месте в российской премьер-лиге, имея в активе 19 очков.