Отстраненная после положительной пробы на допинг 16-летняя фигуристка Анастасия Шакун и ее партнер Даниил Рагимов были единственными в своей возрастной группе на соревнованиях в чешском Оломоуце, где и была взята проба.

Напомним, в пробе Шакун, взятой 10 ноября 2018 года, нашли диуретик фуросемид. Спортсменку отстранили от соревнований до 9 ноября текущего года. Результаты пары аннулированы. За ритм-танец Шакун и Рагимов заработали 49.50 балла, произвольный судьи оценили в 88.99 балла. Суммарный результат составил 138.49 балла. С таким результатом они были бы десятыми на чемпионате России в Саранске (замыкающие топ-10 Ольга Бибихина и Даниил Зворыхин показали итоговый результат в 131,45 балла).

Федерацию фигурного катания на коньках России обязали возместить ISU расходы на разбирательство и оплатить проверку допинг-тестирования.

Фуросемид обладает ярко выраженным мочегонным действием. В качестве побочного эффекта отмечено снижение аппетита.