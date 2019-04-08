Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился мнением о матче против «Локомотива» (1:1).

По словам Барриоса, он не может сказать, что совсем разочарован результатом. Однако он отметил, что у него есть мысли по поводу того, что в каких-то эпизодах можно было сыграть по-другому и ему, и всей команде.

Футболист считает, что если бы у «Зенита» было немного больше времени, еще гол, скорее всего, сине-бело-голубые забили бы.

«Под конец матча было видно, что «Локомотив» выглядит несколько уставшим, а у нас сил больше. Физически «Зенит» выглядел лучше», — сказал Барриос, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» дома сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».