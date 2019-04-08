В Уфе стартовала шестая игра финальной серии Восточной конференции между местным «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом».

Встреча, которая проходит на стадионе «Уфа Арена», началась в 17:00 по московскому времени.

В данный момент счет в серии 3-2 в пользу команды Боба Хартли. В первой игре «Авангард» одержал победу в овертайме со счетом 4:3, во втором матче омичи разгромили уфимцев со счетом 4:1, обе встречи проходили в Балашихе, где «Авангард» в этом сезоне принимает соперников.

Когда серия переехала в Уфу, «Салават Юлаев» разгромил в третьем матче «Авангард» со счетом 5:1, а в четвертой игре команда Николая Цулыгина уступила омичам со счетом 2:4. При счете 1-3 в серии уфимцы смогли вырвать победу в Балашихе — игра завершилась со счетом 3:2, а победная шайба была заброшена во втором овертайме.