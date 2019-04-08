Соревновательный год в фигурном катании завершился ещё не для всех, но болельщики уже обсуждают первые межсезонные новости: Мария Сотскова покинула группу Елены Буяновой, но осталась в ЦСКА и будет работать у Светланы Соколовской.

До 2016 года Сотскова тренировалась в «Снежных Барсах» у Светланы Пановой, но потом перешла к Буяновой, воспитавшей первую в России олимпийскую чемпионку – Аделину Сотникову. Союз обещал быть плодотворным: Мария дважды попала в тройку сильнейших на чемпионате России и завоевала путёвку на Олимпийские игры.

Но потом что-то пошло не так: Сотскова, являясь одаренной и тонко чувствующей музыку спортсменкой, перестала справляться с техническим контентом. Желая изменить что-то в процессе подготовки, она решила попробовать свои силы в группе Соколовской.

Вообще, спортсмены довольно часто выдают хорошие сезоны после смены тренера. Эмоциональная встряска и новые алгоритмы работы дают толчок для того, чтобы раскрыться по максимуму. Но есть в этом правиле и исключение – Этери Тутберидзе. Фигуристы, покинувшие её группу, как правило, испытывают не подъем, а спад.

Самый яркий пример – это, конечно, Евгения Медведева, которая провела не просто неудачный, а действительно неудовлетворительный для себя сезон. Бронза чемпионата мира подсластила пилюлю предыдущих провалов, но факт остается фактом – себе в актив спортсменка занесла лишь одну победу, да и ту в финале Кубка России. Серия Гран-при не принесла ожидаемых результатов: Евгения не смогла пробиться в финал. На чемпионате России фигуристка не только не боролась за призы, но «выпала» даже из шестёрки сильнейших.

Да, стоит принять во внимание кардинальную смену и системы тренировок, и образа жизни Медведевой. Много времени заняла адаптация в Канаде, восстановление здоровья и решение психологических проблем. Но, разобравшись со всеми сложностями (пусть и не в полной мере), Медведева оказалась не готова соперничать с лучшими – фигуристка осталась на своём прежнем уровне, в то время как остальные девушки сделали шаг вперёд. Сейчас у Медведевой нет никаких козырей, кроме любви судей и международного авторитета: ей всё так же щедро оценивают компоненты, но в техническом плане спортсменка заметно отстает. Но самое главное, что она и сама это понимает – потому и собирается учить четверные прыжки.

Большие надежды когда-то возлагались на Полину Цурскую. В группе Тутберидзе она была одной из самых перспективных молодых спортсменок: выиграла Юношеские Олимпийские игры, побеждала на этапах юниорского Гран-при. Однако затем Полина ушла из группы Тутберидзе и была готова попрощаться со спортом. Как рассказывала сама спортсменка, она столкнулась с серьёзными психологическими проблемами: потеряла мотивацию, не хотела продолжать карьеру и вновь бороться с преследующей её травмой спины. Но родители помогли фигуристке преодолеть кризис, и Цурская решила вернуться.

Возрождать успехи взялась Елена Буянова, в группе которой за одно межсезонье собралась целая коллекция «молодых и перспективных», однако ожидаемого взлёта не произошло. В сезоне 2018/19 Цурская ни разу не поднялась на пьедестал почета: фигуристка занимала места с 4 по 14, не показывая особого прогресса.

Ушла от Тутберидзе и Дарья Паненкова – самобытная фигуристка с собственной манерой катания, которая поднималась на подиумы юниорских этапов Гран-при и выходила в финал серии. Но болельщики часто заявляли, что Даша – нелюбимый ребёнок в большой семье Тутберидзе. Правда это или нет, но первые шаги во взрослом катании Паненкова сделала уже под руководством другого тренера – Анны Царёвой. И шаги эти получились совсем нетвёрдыми: восьмые места на этапах Кубка России, восемнадцатое – на национальном старте.

Дело в том, что, помимо эмоциональных сложностей, Паненкова столкнулась с грозой женского катания – пубертатным периодом. Превращение из девочки в девушку прошло непросто: Дарья перестала справляться с прыжками, ошибаясь на них раз за разом. Под конец сезона фигуристка получила травму на тренировке и единственное, что ей осталось – сверкать в «Инстаграме» фотографиями загипсованной ноги.

Сошла с «конвейера Тутберидзе» ещё одна стабильная и успешная юниорка – Анастасия Тараканова. Уйдя из группы «железной леди», фигуристка попала в руки не к кому-то, а к самому Евгению Плющенко. И пока можно сказать, что из бывших учениц Этери Тараканова стала самой успешной – она выиграла один этап юниорского Гран-при, взяла медаль на втором и вышла в финал. Кроме того, фигуристка работает над усложнением контента – она стала разучивать четверной прыжок, понимая, что соответствовать уровню нынешних лидеров можно лишь с элементами ультра-си.

Но Анастасию пока подводит её нестабильность: ошибившись один раз, фигуристка теряет настрой на всю программу. На чемпионате России они стала лишь тринадцатой, на первенстве – седьмой. Это не позволило ей попасть на главный старт среди спортсменов её возраста – юниорский чемпионат мира.

Кроме того, спортсменка не смогла выступить в финале Кубка России, так как незадолго до старта у неё сломался конёк. В необкатанных коньках выходить на лёд смысла не было, поэтому спортсменка завершила сезон досрочно.

Оценивая результаты минувшего сезона, можно сказать: жизнь после Тутберидзе есть, но успехи к покинувшим фабрику чемпионов если и приходят, то далеко не сразу.