Королевский футбольный союз Нидерландов начал расследование в отношении главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

После матча против ПСВ Слуцкий дал интервью каналу Fox и подверг жесткой критике арбитра матча Сердара Гезюбюйюка. На пресс-конференйии Слуцкий тоже прошелся по судье, заявив, что арбитр «не любит толстых и светловолосых». Велика вероятность, что Слуцкого оштрафуют и дисквалифицируют на несколько матчей.

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Голландии арнемский «Витесс» дома сыграл результативную ничью с ПСВ из Эйндховена со счетом 3:3.

В составе хозяев по голу забили Тулани Сереро на 13-й минуте, Мартин Эдегор на 59-й минуте и Тим Матавж на 83-й минуте.

У гостей дубль на 41-й и 91-й минутах оформил Ирвинг Лосано, оба мяча забиты с пенальти. Еще один мяч на свой счет записал Люк Де Йонг на 70-й минуте.

Отметим, на 89-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Витесса» Майкел ван дер Верфф.