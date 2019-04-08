Олимпийский чемпион Антон Шипулин оценил работу старшего тренера сборной России Анатолия Хованцева в минувшем сезоне.

Шипулин отметил, что Хованцев является прекрасным тренером, однако экс-спортсмен считает, что специалист слишком много на себя взял. «Фактически он отвечал и за всю сборную, был старшим тренером мужской команды, отвечал за юниоров», — сказал экс-биатлонист, слова которого приводит RusBiathlon.

По мнению Шипулина, Хованцеву следовало сконцентрироваться только на мужской команде — тогда бы результат был выше, а самом специалисту было бы проще работать.

Ранее Хованцев заявил, что не чувствует радости от возвращения в систему российского биатлона. Специалист сказал, что не может понять то отношение, которое сложилось к команде, работающей первый год.