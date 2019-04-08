Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своих планах на новый сезон и подготовке новой программы.

По словам Константиновой, она хочет как следует прибавить в мастерстве в межсезонье, а для этого нужно как следует потрудиться. Фигуристка считает, что не имеет права стоять на месте и не собирается сдавать своих позиций. Константинова рассказала, что уже поставила со своей командой короткую программу – под музыку питерского композитора Леонида Левашкевича «Февраль». Также она отметила, что определилась насчет произвольной программы, она пройдет под музыку из фильма «Мулен Руж». Спортсменка отметила, что планирует усложнять программы и перенесет какие-то сложные элементы во вторую половину.

Константинова также рассказала, что очень много тренирует тройной аксель на лонже.

Без «удочки» фигуристка пока падает – не до конца чувствует заход.

«Тройной аксель – сложный прыжок, коварный. Его просто одной силой не одолеть. Такого не будет, чтобы ты замахнулся посильнее и все получилось. Техника. Ничего, все должно получиться, но зря болтать про этот прыжок не хочу – будет день, будет пища», — сказала Константинова, слова которой приводит ТАСС.

Отметим, Станислава Константинова тренируется в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга под руководством Валентины Чеботаревой. В текущем сезоне спортсменка заняла четвёртое место на чемпионате России, уступив лишь трём юниоркам из группы Этери Тутберидзе. Константинова с первого места отобралась на чемпионат Европы, где не смогла побороться за призы и остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. После этого фигуристка выступила в финале Кубка России, но не смогла одержать победу, поэтому не получила путёвку на чемпионат мира.