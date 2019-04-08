Российский тренер по лыжным гонкам Юрий Каминский прокомментировал решение Никиты Крюкова завершить карьеру.

«Было понятно, что Никита заканчивает, но мне грустно, что вместе с ним уходит эпоха», — сказал Каминский, слова которого приводит ТАСС. Тренер добавил, что ни в России, ни во всём мире сейчас нет финишёра такого уровня.

Каминский наблюдал отметил, что наблюдал за тем, как у Крюкова происходит снижение мотивации. Спортсмен начал больше ориентироваться на свою семью, а не на профессиональный спорт.

Напомним, о решении Крюкова завершить карьеру стало известно сегодня, 8 апреля. Президент ФЛГР Елена Вяльбе выразила мнение, что лыжник мог остаться еще на какое-то время. «Мне кажется, он бы мог еще побегать, хотя его триумфальное время, безусловно, закончилось», — заявила глава ФЛГР.