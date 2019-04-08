Французская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в дуэте с Луи Тауроном, выразила мнение, что российские болельщики намеренно «стравливали» Евгению Медведеву и Алину Загитову.

Галявиева отметила, что в России прекрасные болельщики, которые очень любят фигурное катание. Однако они неправильно ведут себя в социальных сетях, обсуждая спортсменов. «Загитову с Медведевой откровенно стравливали в олимпийский сезон. Это ужасно», — сказала фигуристка, слова которой приводит «Спорт Бизнес Online».

Спортсменка призналась, что иногда читает комментарии в «Инстаграмах» известных фигуристок и удивляется количеству негатива. «Потом отхожу от потока ненависти минут пять минимум», — заявил Галявиева. Фигуристка считает, что поклонникам разных спортсменок не нужно ссориться между собой. «Поддерживайте своих фигуристок, но не трогайте других», — сказала Аделина.