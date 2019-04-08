Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о шансах петербуржцев стать чемпионами России.

По словам Боярского, после прошедшего тура он считает, что основные соперники «Зенита» в борьбе за чемпионство — это ЦСКА и «Краснодар». Актер отметил, что всерьез он вообще не хочет воспринимать никого, потому что является болельщиком «Зенита».

«В этом году ни один соперник уже не обыграет «Зенит». Считаю, что «Зенит» уже чемпион, никто его не догонит. «Локомотив» уже доказал свою несостоятельность в воскресенье», — сказал Боярский, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в матче 22-го тура российской премьер-лиги московский «Локомотив» домасыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счетом 1:1.

В составе «Зенита» со штрафного забил защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на 55-й минуте. Перед ударом Магомед Оздоев на удачу поцеловал Ракицкого в голову.

На 60-й минуте после удара Владислава Игнатьева мяч рикошетом от Себастьяна Дриусси залетел в ворота «Зенита».