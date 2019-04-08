Российская фигуристка Елена Радионова, тренирующаяся в группе Елены Буяновой, рассказала, как спортсмены ищут мотивацию.

Радионова призналась, что фигуристам — особенно в детском возрасте — иногда нужна жесткость со стороны тренера. Всегда возникает период, когда спортсмен отказывается работать, поэтому родители и тренеры должны уметь находить нужные слова, уверена фигуристка.

«Я не самый ленивый человек на земле, но, чтобы работать меня тоже надо чем-то смотивировать», — сказала Радионова, слова которой приводит «Спорт Бизнес Online». Фигуристка объяснила, что для качественной работы ей нужна цель. «Если я вижу перед собой цель, чтобы ее достичь. я сверну горы», — подчеркнула спортсменка.

Напомним, в текущем сезона Радионова не принимала участие в соревнованиях из-за проблем со спиной.