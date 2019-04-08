Глава пресс-службы футбольного клуба «Анжи» Сергей Расулов рассказал о проблемах с задолженностями в команде.

«Ситуация серьёзная, мы неоднократно говорили, что у нас есть задолженности», — сказал Расулов, слова которого приводит «Чемпионат». «Клуб находится в сложной ситуации и мы не можем выплатить», — добавил пресс-атташе.

Ранее президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что финансовую поддержку клубу может оказать «Газпром». Кадиев подтвердил, что ведутся переговоры с «Газпромом», и генеральный директор клуба общается с представителями. Он отметил, что «Анжи» обратился в виде помощи, и, если в «Газпроме» помогут, то им будут очень благодарны.

Ранее стало известно, что клуб из Махачкалы и одна из букмекерских контор заключили партнерское соглашение.

Отметим, после 22 матчей «Анжи» идет на 15-м месте в российской премьер-лиге, имея в активе 19 очков.